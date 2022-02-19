 

Поставка смертельного бария в петербургский ГКДЦ №1 прошла в обход закона о госзакупках

19.02.2022, 19:46, Разное
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Следствие по делу о гибели пациентов ГКДЦ №1 из-за отравления промышленным барием продолжается в Северной столице. В ходе расследования выяснилось, что поставка вещества прошла в обход процедуры госзакупок.
Пациенты скончались после процедуры контрастного обследования желудка. Жителям города вместо сульфата бария ввели немедицинский промышленный препарат. Следствие выявило, что поставщик «НеваРеактив» никогда не сотрудничал с медучреждениями. Компания поставляла вещества для исследований в промышленные организации и лаборатории.

Кроме того, на портале госзакупок отсутствует контракт о поставке промышленного бария. При этом закон 44-ФЗ предполагает, что сведения о сотрудничестве должны размещаться в ЕИС Закупки.

Учитывая известные данные, эксперты призвали провести проверку в отношении чиновников администрации губернатора Александра Беглова. В частности, ответственность за инцидент может лежать на комздраве, под ведомством которого находится ГКДЦ №1.
Источник: censury.net



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