В G7 осудили применение тяжелых вооружений на линии соприкосновения в Донбассе

Главы МИД G7 осудили применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов на линии соприкосновения, и призвали Россию «разрядить напряженность» вокруг Украины, говорится в заявлении по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

«Участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения вызывают серьезную обеспокоенность. Мы осуждаем применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов, это является явным нарушением минских соглашений», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

Министры осудили «продолжающуюся выдачу Россией российских паспортов жителям неподконтрольных правительству территорий Украины», так как «это явно противоречит духу минских соглашений».

«Мы, министры иностранных дел G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, – а также Верховный представитель Европейского Союза, по-прежнему глубоко обеспокоены угрожающим наращиванием военной мощи, которым занимается РФ вокруг Украины, в незаконно аннексированном Крыму и в Белоруссии. Безосновательная и необоснованная концентрация сил России, крупнейшая мобилизация на европейском континенте со времен окончания холодной войны, бросает вызов глобальной безопасности и международному порядку», – сказано в документе.

«Призываем Россию идти по пути дипломатии, разрядить напряженность, отвести в значительном объеме силы от границ Украины и полностью соблюдать международные обязательства, включая снижение рисков и прозрачность военных действий», – отметили министры, заверив в своей решимости найти мирное и дипломатическое решение кризиса.

Подчеркивается, что в «семерке» высоко оценивают «возобновленный диалог ОБСЕ по вопросам европейской безопасности, инициированный Польшей в качестве действующего председателя ОБСЕ», выражают «глубокую надежду на конструктивное участие России» в нем.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.