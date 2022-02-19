Мнение: Байден уговаривает Путина напасть на Украину?

Что-то зачастил президент США Джо Байден с выступлениями о ситуации вокруг Украины.

В своей новой речи Байден заявил, что у него есть данные, что Владимир Путин уже принял решение о вторжении России на Украину. И что Москва пытается спровоцировать Киев на Донбассе.

«Украине нет никакого смысла атаковать. Россия продолжает фабриковать заявления о готовящейся атаке Украины на Россию…» — заявил Байден.

Перед сегодняшним выступлением Байден, оказывается, успел обсудить сложившуюся ситуацию с лидерами стран НАТО — Британии, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Канады, самого альянса и ЕС. Ну и, понятное дело, снова напомнил, что в случае военной агрессии со стороны России, США введут санкции против крупнейших российских финансовых институтов и госкомпаний, а также против ряда секторов промышленности.

Между тем 16 февраля Россия уже должна была напасть Украину. Но что-то пошло не так и нападение не состоялось. Баден тогда выступил и заявил, что по-прежнему считает вероятным «вторжение России» в Украину.

Не выглядит ли сегодня Байден политиком, уговаривающим Путина напасть на Украину. Мол, весь мир уже знает, что рано или поздно Россия все-равно нападет на Украину. Так чего тянуть? Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас?

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