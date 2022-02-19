 

“Нужно время для переосмысления». Паш после скандала с нацотбором на “Евровидение 2022” объявила, что исчезает из инфопространства

19.02.2022, 19:05, Новости дня
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“Спасибо всем, кто поддерживал и поддерживает. После всего случившегося мне нужно немного времени для переосмысления. Исчезаю из инфопространства, но не из афиш будущих концертов”, – подписала она публикацию.

Скриншот: Alina Pash / Instagram

Контекст:

Финал украинского нацотбора на “Евровидение 2022” состоялся 12 февраля. Паш с композицией “Тіні забутих предків” стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. 

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ “Чаплинка” 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, им стал ее директор. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на “Евровидении 2022”. 

Общественное сообщило, что на внеочередном заседании оргкомитета нацотбора было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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