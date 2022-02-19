Зеленский: Нам говорят: “Двери НАТО открыты”. Но пока посторонним вход запрещен

Президент отметил, что в 2014 году украинцы сделали свой европейский выбор и многие отдали за него жизни во время Революции достоинства.

“Разве не Европа должна сказать: “Наши граждане позитивно относятся ко вступлению Украины в ЕС?” Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?” – сказал Зеленский.

Он отметил, что это же касается и НАТО.

“Нам говорят: “Двери открыты”. Но пока посторонним вход запрещен. Если не все члены Альянса хотят нас видеть или все члены Альянса не хотят нас видеть, скажите честно. Открытые двери – это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами незакрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности? Лучшее время для нее – ближайшее время, ближайший саммит в Мадриде”, – заявил Зеленский.

Президент напомнил об утверждениях президента РФ Владимира Путина, что Украина якобы хочет вступить в НАТО, чтобы вернуть оккупированный Крым военным путем.

“Радует, что слова “вернуть Крым” появляются в их риторике. Но они невнимательно читали ст. 5 устава НАТО: коллективные действия предусмотрены для защиты, а не для нападения. Крым и оккупированные районы Донбасса непременно вернутся в Украину, но только мирным путем”, – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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