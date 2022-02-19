Тётка из опеки – Личное мнение

Вчера вечером я впервые за год включила новости, а потом отвлеклась от потока бреда и забыла выключить телевизор.

Тут возмездие меня и настигло — я вживую увидела Агата Муципуциевну Прилучную.



Фото: Соцсети

Нет, не осуждайте меня — да, до вчерашнего вечера я видела рАгату только на фотографиях.

Это был шок-контент.

Занимаясь своими делами, я сначала и не поняла, что за тётка лезет за кулисами к детям. Несёт какую-то околесицу им — подумала, ну наверное это кто-то предпенсионного возраста из опеки.

Это ведь правильно было бы, если бы — из опеки, верно? Чтобы с детьми чего не случилось на телепроекте. Чтобы следили, подбадривали, исключили всякие треволнения.

Но — нет, объявили, что вот это вот — Муципуциевна. Выпучив от удивления глаза, я полезла в поисковик, чтобы узнать, сколько женщине лет и не пора ли обращаться к ней на вы, уважительно относясь к старости.

Я не знаю, кто врёт — или мои глаза, или Википедия, но написано: тётке всего 32 года. Монументальная женщина, да.

В разводе Прилучных я в душе всё-таки была за Агатку, хоть её и стебала. Трудно, конечно, выбрать сторону, когда разводятся два подобных прекраснейших человека, но женская солидарность — она такая.

После вчерашнего Голоса с Муципуциевной я всё-таки поняла и простила Павла. Нет, никакой Прилучный не проходимец! Не кобелино, не загуляшка, а нормальный парень — вполне адекватный и терпеливый.

Жить с женщиной, которая выглядит пенсионеркой из собеса, молодому мужчине сложно. Я бы тоже сбежала от неё, будь мужиком. Даже если бежать можно было бы только к мадам Карпович. Ну, не разгадывать же на кухне кроссворд, превратившись в пенсионера!

В принципе, теперь мне совершенно понятна и любовь инстаграмных домохозяек (счастливых жён и матерей) к Агате. Они в ней видят себя, а потому так солидарны — вживую эти женщины увидели Муципуциевну раньше меня.

А кто из вас моложе выглядит — вы или ваш партнёр? Сильная разница или терпимо?

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