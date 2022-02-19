 

На Украине опровергли все обвинения в попадании украинских снарядов на территорию России

19.02.2022, 18:05, Новости дня
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Власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ», – написал Кулеба в своем Twitter.

Ранее стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в 2 км от российско-украинской границы.

В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.

Между тем, глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.



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