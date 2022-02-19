Мнение: Донбасский психоз?

«Я призываю всех вас начать формирование списков добровольцев, которые поедут на Донбасс. Я в этом списке первый… Сегодня это – главное. Мы должны отстоять наш мир, русский мир и показать этой бандеровской сволочи, что мы русские всегда вместе, здесь в России и там, на Украине!…. Отечество в опасности. И эти слова звучали не раз, сегодня они актуальны. Сегодня мы должны сформировать эти списки и сегодня мы поедем на Донбасс».

Это наговорил не пациент психиатрической клиники, нарядившийся в милитаристскую форму. А депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Журавлев.

Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю, почему персонаж, призывающий создавать незаконные вооруженные формирования, пусть и не на территории России, а в соседней стране, до сих пор не заинтересовал СКР, ФСБ, МВД? Или там прекрасно знают, что персонаж – психически нездоров? А психов в тюрьмы не отправляют? Их лечат в психушках? Но почему этого не лечат? Потому что неизлечим? У парня на видеозаписи – банальное проявление весеннего психоза?

В общем, очень много вопросов, на которые у меня нет ответов…

—