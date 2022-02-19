 

США стоят рядом с Украиной, в случае российской агрессии санкции против РФ будут жесткими – вице-президент Харрис

19.02.2022, 17:40, Новости дня
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Об этом 19 февраля в ходе встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским заявила вице-президент США Камала Харрис.

Мероприятие в YouTube транслировал телеканал “Украина 24”.

“Мы четко заявили, что мы хотели бы, чтобы вопрос решался дипломатическим путем. И мы остаемся открытыми для дипломатического пути. Но если Россия будет осуществлять агрессивные шаги, мы применим санкции и сделаем это совместно с союзниками в мире, – сказала Харрис. – США стоят рядом с Украиной. Если Россия и в дальнейшем будет атаковать вашу страну, как я уже говорила, мы применим быстрые и жесткие экономические санкции”.

По мнению Зеленского, мирному решению конфликта могут помочь превентивные санкции против РФ. Президент также отметил, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку США.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

СМИ сообщали, что США на фоне угрозы вторжения РФ в Украину отговаривали Зеленского от поездки в Мюнхен.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли Испания, Германия, США, Франция, Великобритания и другие.

Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Джонсон подтвердил готовность Лондона ввести санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину. Премьер Великобритании призвал Кремль отвести российские войска от границ Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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