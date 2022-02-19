 

Новая попытка: Крисси Тейген и Джон Ледженд готовятся снова стать родителями

19.02.2022, 17:36, Разное
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Осенью 2020 году в семье Крисси Тейген и Джона Ледженда случилась трагедия – будучи на 20-й неделе беременности, модель потеряла ребенка. О своем горе она сообщила сразу же, опубликовав в социальной сети несколько тяжелых кадров из операционной палаты. Смерть малыша казалась и на здоровья самой Крисси – по ее словам, после выкидыша она больше не сможет забеременеть  и самостоятельно родить ребенка. Осенью прошлого года Крисси написала пронзительный пост в память о не родившемся сыне – свидетельство тому, что время не лечит. Но сегодня в аккаунте модели блеснул луч надежды. 

В сторис Instsgram Крисси поделилась кадром, в котором поклонники рассмотрели попытку модели родить в третий раз – если не самостоятельно, то с помощью суррогатной матери. На фото, которое опубликовала Тейген, изображены пробирки, шприцы и лекарства. А улыбающееся эмодзи матки и подпись “Ну вот, опять” не оставляет сомнения – Тейген готовится к процедуре извлечения яйцеклетки. 

 

Напомним, путь к тому, чтобы стать родителями, для Крисси Тейген и Джона Ледженда был непростым: по словам Крисси, они с Джоном предпринимали попытки зачать ребенка еще до того, как поженились. Она призналась, что они с Джоном долгое время обследовались у врачей и даже думали усыновить малыша, но с помощью экстракорпорального оплодотворения паре удалось зачать ребенка – дочь Луну в 2016 году. Второй ребенок пары, сын Майлз, появился на свет в 2018 году также благодаря этой процедуре. 

Крисси и Джон с детьми

Третья беременность Крисси Тейген, о которой та узнала случайно, проходила нелегко, о чем она честно рассказывала своим подписчикам в Instagram: из-за низкой плацентации у нее были кровотечения, и врачи строго рекомендовали ей постельный режим. Крисси ответственно выполняла все предписания специалистов, но во время беременности ее госпитализировали с сильным кровотечением. Позже она рассказала о своем состоянии и о том, что ей была проведена процедура переливания крови:

Привет из больницы. Мне собираются во второй раз сделать переливание крови, но это звучит гора-а-аздо более драматично, чем есть на самом деле. Это просто капельница, но вместо лекарства в ней кровь какого-то человека. Ребенок и я в полном порядке, только немного скучаем по такому времяпрепровождению как прогулка… готовка… игры с другими домашними.

Увы, сохранить жизнь ребенка не удалось, а Крисси еще долго проходила курс реабилитации. 

 



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