 

Сводный отряд волонтеров приступает к работе на приграничных переходах с ДНР и ЛНР

19.02.2022, 17:32, Новости дня
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Сводный отряд, сформированный из добровольцев движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты», выехал на границу для того, чтобы произвести расчет требуемой волонтерской помощи исходя из реальной ситуации. В воскресенье волонтеры начнут оказывать помощь беженцам на погранпереходах.

«На текущий момент в Ростовской области развернуто восемь пунктов временного размещения граждан. В них уже размещено более 700 детей, которым уделяется особое внимание. Определены места для хранения и приема гуманитарной помощи, ребята оборудуют сейчас складские помещения. Начали идти первые машины. Встретились с исполняющим обязанности министра МСЧ РФ Александром Чуприяном – он сейчас проводит облет по пунктам временного размещения и пунктам приема граждан, чтобы оценить ситуацию», – приводятся слова замруководителя фракции «Единой России»  Игоря Кастюкевича на сайте партии.

Он также отметил, что вечером состоится штаб по итогам прошедшего дня и будут определены первоочередные задачи.

«В 22:00 соберется волонтерский штаб «Мы вместе», где проведем все расчеты сил и средств. Уже завтра с 7 утра ребята будут заходить в пункты временного размещения граждан, на приграничные переходы, осуществлять логистику, информационное сопровождение. Будут работать специалисты государственного и муниципального управления, чтобы оказывать первую помощь по написанию заявлений на получение выплат. Кроме того, будут работать юристы. Также в составе волонтерских команд есть волонтеры-медики. Ну и, конечно же, будем помогать в разгрузке гуманитарной помощи и доставке в пункты временного размещения граждан», – отметил Игорь Кастюкевич.

Ранее секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия направила молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи беженцам. Среди них – врачи, юристы, специалисты муниципального и государственного управления.



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