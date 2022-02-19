В Петербурге возбуждено дело после жестокого убийства женщины в магазине

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения женщины с признаками насильственной смерти в магазине, информирует пресс-служба ведомства.

Тело 33-летней женщины нашли 18 февраля в магазине, расположенном на улице Дыбенко.

«С явными признаками наследственной смерти по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», – говорится в релизе ведомства.

Ранее появилось видео, где мужчина нападает на женщину в магазине. Она кричит и просит не убивать. После этого злоумышленник забрал две коробки с товаром и скрылся. Женщина позвонила по телефону. В трубку она говорила, что теряет сознание.

По факту преступления проводится проверка.