В Петербурге возбуждено дело после жестокого убийства женщины в магазине
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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения женщины с признаками насильственной смерти в магазине, информирует пресс-служба ведомства.
Тело 33-летней женщины нашли 18 февраля в магазине, расположенном на улице Дыбенко.
«С явными признаками наследственной смерти по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», – говорится в релизе ведомства.
Ранее появилось видео, где мужчина нападает на женщину в магазине. Она кричит и просит не убивать. После этого злоумышленник забрал две коробки с товаром и скрылся. Женщина позвонила по телефону. В трубку она говорила, что теряет сознание.
По факту преступления проводится проверка.
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