 

В Петербурге возбуждено дело после жестокого убийства женщины в магазине

19.02.2022, 17:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения женщины с признаками насильственной смерти в магазине, информирует пресс-служба ведомства.

Тело 33-летней женщины нашли 18 февраля в магазине, расположенном на улице Дыбенко.

«С явными признаками наследственной смерти по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», – говорится в релизе ведомства.

Ранее появилось видео, где мужчина нападает на женщину в магазине. Она кричит и просит не убивать. После этого злоумышленник забрал две коробки с товаром и скрылся. Женщина позвонила по телефону. В трубку она говорила, что теряет сознание.

По факту преступления проводится проверка. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования дела о ДТП

17.07 / Украина не видит подготовки РФ к активным боевым действиям вблизи Херсонской области – Минобороны

21.06 / В городах-героях и городах воинской славы провели профилактику на мемориалах «Вечный огонь»

01.09 / Сигнал Москве — США и Эстония проведут совместные учения недалеко от российской границы

18.06 / Голикова назвала симптомы индийского штамма COVID

19.04 / Наблюдатели заявили об отсутствии серьезных нарушений на муниципальных выборах 18 апреля

28.12 / Иск Рожковой и Сологуба к совету НБУ Данилишин назвал “юридическим демаршем”

25.08 / Суд по “Северному потоку – 2”, успехи украинских паралимпийцев. Главное за день

04.08 / Назван срок проведения первого испытательного пуска МБР «Сармат»

11.11 / Ватикан признал американского кардинала укрывателем педофилов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика