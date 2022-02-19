Неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий в Донецке

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19.02.2022, 17:31, Новости дня
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Властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе на севере города, сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

«Поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе: пр. Титова,15 (отель Шахтар Плаза), ул. Артема,142а (отель Доменик), жилые комплексы: Замковый, Панорамный, Европейский, Евроград», – говорится в заявлении Кулемзина, передает РИА «Новости».

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.



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