 

В Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом

19.02.2022, 17:31, Новости дня
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Следователи выехали в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района Ростовской области, где за ночь разрушился нежилой дом, сообщают в правоохранительных органах.

Позже ростовские пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России, сообщил журналистам представитель Погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.

«Один из снарядов взорвался в 2 километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. 

Ранее сообщалось, что в 4.00 мск в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской произошел взрыв. Пострадавших и разрушений нет. Позже еще один снаряд «Град» 120 мм нашли рядом.

«Поступили сообщения от жителей хутора Патроновка о том, что нежилой дом, где находилась летняя кухня, сегодня оказался разрушен», – говорится в сообщении. 



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