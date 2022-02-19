Концепция Смольного по утилизации отходов явно нуждается в доработке – эколог

Концепция по обращению с отходами, представленная АО «Невский экологический оператор» (НЭО), имеет ряд серьезных просчетов и выглядит недоработанной. Такое мнение в интервью СМИ высказал председатель региональной экологической организации «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.

Текст концепции, предложенной НЭО, опубликовалКомитет по природопользованию на официальном сайте Смольного. В документе отражены стратегические положения по переходу на новые экологичные методы переработки мусора и обоснования их экономической целесообразности.

В частности, концепция предлагает перерабатывать неорганические отходы в топливо RDF (Refuse DerivedFuel), которое впоследствии можно будет использовать на предприятиях региона. Однако, по словам Виноградова, на производствах Санкт-Петербурга и Ленинградской области нет потребности в таком виде топлива.

«НЭО не учитывает невостребованность RDF-топлива. В публичном поле их руководство объявляет, что из мусора будет выделяться RDF, который потом пойдет на цементные предприятия. О каких предприятиях речь? Нет у них потребности в этом топливе, нет в регионе такого количества предприятий, нет и не будет логистики. То есть бизнесом это не назовешь, так как производить и перевозить RDF-топливо с объектов НЭО на цементные заводы в другие регионы невыгодно», — объяснил председатель «Зеленый Фронт».

По мнению эколога, RDF-топливо может повторить участьбиокомпоста, производимого заводом МПБО-2. Он оказался никому не нужен и гнил на территории предприятия. Такая же судьба ждёт и топливо RDF – его просто будут складировать на полигонах за ненадобностью.

Сергей Виноградов считает, что одной из причин недоработки концепции НЭО является использование неактуальных данных.

«Концепция «НЭО» написана в середине 2021 года, что прямо следует из текста. Почему в середине февраля 2022 года ее не доработали — загадка. Она базируется на неактуальных данных, как и территориальная схема по обращению с ТКО в Санкт-Петербурге. Это какой-то рамочный документ», — заявил эколог.

Стоит отметить, что у администрации губернатора Александра Беглова было три года на подготовку мусорной реформы. Однако Смольный не смог за это время подготовить концепцию по обращению с отходами, создать соответствующую инфраструктуру и логистические схемы.

Это привело к тому, что НЭО не сумел справиться с объемами работ, что и стало причиной провала «мусорной реформы» Смольного.