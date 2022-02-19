 

Дворники в Петербурге к будущей зиме получат инновационные устройства для борьбы с наледью

19.02.2022, 17:25, Новости дня
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Снежный коллапс этой зимы заставил власти Петербурга задуматься о смене стратегии. Для уборки городских улиц от снега и наледи дворникам выдадут новые устройства, разработанные для эффективной борьбы с наледью. На дороги в некоторых районах выедут новые более продуктивные трактора.

В «МК» рассказали, что цена каждого устройства «Ледокол» составляет около 100 тысяч рублей. Их выдадут дворникам вместо обычных ломов. Такие устройства будут гораздо более эффективны, на их разработку потратили три года.

Также в Центральном и Петроградском районах могут запустить новые трактора, которые за 10–15 минут могут расчистить две тысячи квадратных метров от снега. Для сравнения, обычному дворнику для этой работы понадобится целый день.

Руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова заявила, что властям не нужно бояться экспериментировать в этом вопросе. Методы уборки дорог нужно менять, и чиновники не единожды заявляли о преимуществах механизированной уборки против ручной. Но губернатор Петербурга Александр Беглов, к сожалению, не очень торопился внедрять инновации, создавая этим самым больше проблем для работников коммунальной сферы.



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