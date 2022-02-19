 

Коммутирующая мода: удобная, практичная и стильная одежда для командировок и поездок на работу

19.02.2022, 17:03, Разное
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Несмотря на напряженный график и массу повседневных обязанностей, на работе хочется выглядеть элегантно. А при условии постоянных командировок важно подобрать комфортную обувь. Мода для поездок на работу – удобная и стильная одежда, которую презентует Джулия Маттиоли.

Коммутирующая мода

В англоязычных странах этот стиль называется коммутирующей модой, – выражение, обозначающее одежду, подходящую для поездок на работу.

Нередко можно увидеть в Нью-Йорке или Лондоне женщин, которые, выходя из офиса, снимают туфли-лодочки и надевают балетки, ожидающие своего часа в сумке (там могут быть и кроссовки). Но гораздо практичнее подобрать наряд, не требующий изменений, не просто удобный, но эффектный.

Брюки

Эпоха узких брюк закончилась, и появление столь модных в настоящее время просторных и мягких моделей – находка для пассажиров и тех, кому в разных целях приходится совершать длительные поездки на общественном транспорте или отправляться в однодневные командировки.

Они модные, не стягивают, сочетаются со всем, от элегантной блузки до пуловера easy-chic, носятся как с ботильонами, так и с туфлями на шнуровке. Если рабочая обстановка не слишком формальная, они также идеально сочетаются с кроссовками.

Это обязательный элемент, на котором нужно сосредоточиться. Можно выбрать модель палаццо, если есть желание сохранить элегантность и женственность. В холодное время года под такие брюки можно надеть колготы или теплые носки.

Юбка

Приталенная юбка — не особо практичный предмет одежды, особенно если проводите по нескольку часов ежедневно в поездах на автобусах, чтобы добраться до места работы. А вот модели с мягким и широким силуэтом – отличный выбор.

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Они не только позволяют придать образу женственность и очарование, но и надеть плотные колготки или шерстяные носки, чтобы было тепло весь день. Можно подобрать и практичное белье, которое не стягивает. Сочетание с классическим пуловером, блузой или водолазкой и свободным пальто дополнит образ элегантностью и практичностью.

То же самое касается и шерстяного платья (или трикотажного, в зависимости от температуры): мягкого, удобного, обволакивающего и в то же время элегантного и особенно стильного.

Аксессуары

Практичной, теплой, удобной обуви для прогулок даже по городу много: речь идет о туфлях на шнуровке и мокасинах.

Сапоги и ботильоны лучше выбирать на плоской подошве или с небольшой платформой. Сумка должна быть достаточно большая, чтобы всегда держать там зонтик.



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