«Не для тебя ягодка у психотерапевта лечилась»: Дарья Мельникова не готова к новым отношениям

Дарья Мельникова еще прошлым летом развелась с Артуром Смольяниновым. Артисты были вместе целых восемь лет. В недавнем интервью Мельникова заявила, что пока не планирует вступать в новые отношения.

«На отношения нет ни желания, ни времени»

В целом Дарья не любит публично рассказывать о частной жизни, поэтому до сих пор не озвучила причину развода. Но Мельникова любит на эту тему шутить. Актриса заявила, что для нее данное событие стало еще большей неожиданностью, чем для поклонников. Артур и Дарья вдруг поняли, что общей недвижимости у них нет, поэтому и решили разбежаться.

Новые отношения Мельникова пока не планирует. У женщины на это нет ни желания, ни времени. Но Дарья зарегистрировалась в приложении знакомств и провела там три дня. Актриса нашла много друзей и продолжает с ними общаться, но до поцелуев так и не дошло. Позже она удалила оттуда свой профиль и не стремится в отношения. По признанию Мельниковой, у нее нет ни ресурсов, ни сил на это.

К будущему мужчине у актрисы сейчас такой посыл: “Не для тебя ягодка у психотерапевта лечилась”. К тому же у Дарьи появилось много запросов к потенциальному избраннику.

До сих пор не ясно, кто именно из бывших супругов инициировал развод. Но Смольянинов и Мельникова сохранили хорошие отношения, продолжают общаться и заниматься воспитанием двоих сыновей.