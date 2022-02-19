 

В Госдуме предложили наградить лыжника Большунова депутатским мандатом

19.02.2022, 16:51, Разное
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выступил с предложением наградить трёхкратного олимпийского чемпиона, лыжника Александра Большунова, депутатским мандатом.

– Как вы понимаете, наш легендарный спортсмен, король лыж будет представлен к госнаграде, получит серьёзное материальное поощрение, но таких выдающихся личностей необходимо награждать дополнительно. Мне кажется, что мандат депутата Госдумы станет отличным подспорьем для всей будущей жизни. Допустим, случится какая-нибудь непонятная ситуация, что ты будешь показывать? Диплом о госнаграде? Посмеются над тобой, а депутатский мандат – совершенно иного качества документ, – заявил парламентарий.

Согласна со мнением Свищева и депутат Светлана Журова, ранее добившаяся олимпийского золота в конькобежном спорте.

– Депутатский мандат поможет решать и ряд вопросов с финансированием, организацией сборов. Кроме того, скажу по личному опыту, что из спортсменов получаются отличные депутаты: Антон Шипулин, Ирина Роднина, Александр Карелин, Николай Валуев. Все участвовали в принятии важнейших для страны законов. В Госдуме, как и в спорте, очень важна дисциплина. А если даже Саша не сможет участвовать в заседаниях, то найдём того, кто кнопку нажать, всё же это не 50 километров бегать, – заключила она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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