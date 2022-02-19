Пользователи составили список продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Пользователь популярного китайского мессенджера WeChat рассказал, какие продукты категорически непригодны для хранения в холодильнике. В список вошли: специи, фрукты, лапша, соленые овощи.

Автор призывает не использовать холодильник, как кладовку для ненужных вещей, храня в нем даже те продукты, которые портятся от охлаждения. Помимо утраты вкусовых качеств, еда в холодильнике из полезной может превратиться в несущую вред.

Специям не место в холодильнике. Запах и вкус приправ слабеют при холодной температуре, а бадьян и перец начинают выделять афлатоксин, губительный для печени.

Фрукты при охлаждении быстро портятся и теряют свою свежесть. Бактерии, активно размножающиеся при гниении, могут привести к отравлению.

Приготовленную лапшу, советует автор, можно несколько дней хранить и без холодильника. Охлаждение этого продукта только испортит его.

Соленые овощи под воздействием влаги и холода могут потерять вкус, а конденсат, образовавшийся от охлаждения, может стать прекрасной средой для микроорганизмов.

Источник: volg.mk.ru