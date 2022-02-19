Врач научил, как защитить свой организм от воздействия магнитных бурь

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19.02.2022, 16:50, Разное
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Эндокринолог Елена Жучкова рассказала, как справляться с последствиями магнитных бурь. Доктор советует сократить нагрузки, побольше отдыхать и высыпаться.
Магнитные бури, возникающие вследствие солнечных вспышек, оказывают крайне негативное влияние на организм человека. В дни, когда магнитный фон нестабилен, важно с повышенным вниманием относиться к своему самочувствию, наладить режим сна, распределить время между трудом и отдыхом так, чтоб не перенапрягаться физически и морально.

Во время магнитных бурь увеличивается число инсультов и инфарктов, усиливается мигрень, растет вероятность образования тромбов. Поэтому, людям, испытывающим проблемы с сердечно-сосудистой системой особенно важно придерживаться постоянной терапии и следить за водно-солевым балансом.

Врач-эндокринолог отметил, что исключить влияние магнитных бурь невозможно, но свести к минимуму их пагубное воздействие на организм вполне по силам каждому.

Источник: 1prime.ru



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