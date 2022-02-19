Учёные рассказали, как будут исследовать обратную сторону Луны

Недавно исследователи подняли вопрос необходимости защиты скрытой от глаз человечества стороны Луны. Они считают обратную сторону спутника Земли одним из самых уникальных мест во Вселенной.

В связи с тем, что время вращения Луны вокруг свой оси и вокруг Земли почти одинаковы, с планеты можно наблюдать только одно полушарие спутника. Для науки обратная сторона Луны действительно очень важна, и сообщество ученых хочет официально защитить ее.

Земная ионосфера выполняет функцию поглощения и преломления сигналов из космических радиоисточников, а на Луне она практически незаметна. Благодаря сухой и стабильной лунной среде проведение сверхчувствительных и устойчивых радионаблюдений станет возможным. Как говорят ученые, это даст возможность изучить начало эпохи космического рассвета и появление первых звезд.

Клаудио Макконе поддерживает идею о создании участка шириной 1800 км, который в дальнейшем станет самым защищенным участком на Луне. В скором времени на невидимую сторону спутника планеты, в кратер Дедала, будет проводиться установка радиотелескопа, для обнаружения различных радиоволн, которые на Земле не могут быть обнаружены.

Компания Lunar Resources, которая ведет проектную работу “FarView” при финансировании от NASA, видит возможность создания радиообсерватории, так как из-за чувствительности “FarView” расположенная на спутнике обсерватория сможет с легкостью обнаружить радиостанцию за 5 млн километров примерно за 1-2 минуты.

Источник: hightech.fm