Мнение: Почему патриотические игры непременно провалятся

На днях в России предложили обложить Стим налогом в 5%. Идея была в том, чтобы россияне покупали компьютерные игры на 5% дороже, и чтобы на вот эти дополнительные 5% специально обученные люди делали патриотические игры. Собирать хотели примерно 10 млрд рублей в год — теоретически хватило бы, чтобы содержать 10-20 студий нормального размера.

https://www.gazeta.ru/tech/news/2022/02/16/17296963.shtml

Пока что Минцифры сказало, что не собирается делать ничего такого, так как намерена облагать налогом крупные международные корпорации другим способом:

https://tass.ru/ekonomika/13725447

Пожалуй, он и к лучшему. Патриотические игры нам нужны, очень нужны, вот только на практике затея провальная, на выходе мы получили бы Лада Рейсинг Клаб и Доку 2 Трейд.

Делать игры сложно. Тут нужен, как говорят бюрократы, набор компетенций. К примеру, руководитель проекта должен нанимать хороших геймдизайнеров, сценаристов, художников и программистов, а потом ставить их в такие рамки, чтобы они выдавали на-гора качественный продукт и худо-бедно укладывались в дедлайны.

Случайно выдернутый из вагона метро человек не сможет создать хорошую игру — по той же причине, по которой он не сможет написать книгу-бестселлер или достойно выступить на Олимпийских играх, неважно в какой дисциплине. И даже если мы дадим нашему случайно выбранному герою много денег, это ничего не изменит. Потому что дела так не делаются: писатели и спортсмены тратят годы на напряжённые тренировки, а потом проходят строгий отбор, соревнуясь с другими писателями и спортсменами.

Вспомним эпопею с импортозамещением Википедии. Русский аналог Википедии вот уже много лет пытаются сварить по классическим рецептам: «вот славные модные ребята, которые ездят с нами в летние лагеря и едят с нами шашлыки у костра. Они разбираются в интернете, у них есть фейсбуки, твиттеры и телеграмы. Мы дадим им денег, и они сделают отличный аналог Википедии, только без русофобии и толерантности». Или, например: «вот заслуженные кадры, с которыми мы дружим, и которые наполняли советские энциклопедии ещё при Брежневе. Мы дадим им денег, и они сделают отличный аналог Википедии…».

Таких проектов было много, и каждый из них заканчивался пшиком. Каждый раз организаторы картинно удивлялись, когда вслед за экспертами сами жизнь доказывала им, что наполнить кривую оболочку чужими статьями — это ещё не всё, что нужно для успеха. И что на их «убийцу Википедии» в итоге заходит по 30 посетителей в день, из которых 25 — поисковые роботы.

Повторюсь, причина провалов в том, что нельзя выдернуть случайного человека из вагона метро и дать ему денег, чтобы он возглавил серьёзный проект. Или, точнее, таки можно, — и этот случайный человек даже купит себе хороший пиджак и новый автомобиль. Вот только проект неизбежно закончится неудачей. Не потому что этот наш случайный человек будет воровать, — воровать-то он, может, и не будет, — а потому что людей, которые умеют делать серьёзные проекты, мало, при этом маяться ерундой в обмен на туманные обещания они не готовы.

Все известные мне раздачи денег под проекты такого рода проходят по одной и той же схеме: государство устраивает конкурс, в ходе которого участникам надо заполнять многостраничные анкеты и задорно плясать перед жюри, доказывая, что денег нужно дать именно им, под вот этот новый проект. Понятно, что победителем неизбежно оказывается не тот, кто умеет делать, а тот, кто умеет заполнять анкеты и плясать.

Часть проблемы заключается в близорукой жадности, извечной проблеме любого государства. Чиновник — существо подневольное, так что ему надо оправдывать каждое своё решение. И если чиновник не сможет красиво отчитаться за выделенные деньги, — «мы отобрали самых лучших на конкурсе, они обещают нам сделать за эти деньги вот такой вот проект», — чиновник предпочтёт деньги не выделять вовсе. Так устроено государство: чиновник, не прикрывающий задницу щитом из бумаг и процедур, очень быстро лишается права распределять бюджеты.

Реальная поддержка игр могла бы быть такой.

1. Находим русскую студию, которая уже сделала отличную игру. К примеру, игру «Ил-2 Штурмовик» — мощный и популярный авиасимулятор, который стал уже классикой жанра, и который вполне подходит под разряд патриотических игр.

2. Награждаем эту студию солидной денежной премией за игру. Вот реально большой премией, не символическим миллионом рублей, а так, чтобы хватило на половину следующей игры.

3. Зовём руководителей студии попить чайку с профильным министром и оставляем контакты, чтобы все вопросы с налогами, с экспортом, с копирайтом, с релокацией, с судами и так далее государство помогало оперативно решать. Делаем совместные фотографии, чтобы руководителям других студий стало больно от зависти.

Как итог: в следующую игру наша студия снова добавляет разумную дозу патриотизма, при этом все другие российские студии делают себе пометки в блокнотах: «ага, патриотизм окупается».

Обратите внимание: деньги при таком раскладе с гарантией идут именно на хорошую патриотическую игру. Так как она уже создана, её уже можно пощупать руками, она уже популярна.

Однако если вы предложите такую схему чиновникам, на вас посмотрят как на князя Мышкина. «Любезный друг», — вкрадчиво скажут вам, — «зачем же государство будет тратить деньги на игру, которая уже вышла, и которую, следовательно, государство уже получило бесплатно»?

Рассуждение весьма жлобское по своей сути, при этом, повторюсь, близорукое. Так как если государство не будет давать деньги на уже сделанный «Ил-2: Штурмовик», значит оно неизбежно будет давать их на ещё не сделанный «Лада Рейсинг Клаб» или на тому подобный позор. Проявить хитринку, дать деньги на условный «Ту-160: Бомбардировщик», чтобы получить за те же деньги сразу две хороших патриотических игры, государство не может, индустрия так не работает. Игра, которая покажется чиновникам достойной выделения денег, неизбежно окажется «Лада Рейсинг Клабом».

Часть чиновников с моей логикой согласится. Согласится неохотно, так как мысль о том, что государство не может ничего сделать самостоятельно, даже в роли спонсора, весьма неприятна для тех, кто считает себя важной и полезной частью государства. Но даже склонные к рефлексии чиновники, способные учиться на своих и на чужих ошибках, последовать моему совету смогут очень навряд ли. Так как при попытке выделить деньги в виде эдакой Нобелевской премии за уже созданную игру их немедленно потянут на опасное разбирательство: «почему это вы, Лука Лукич, разбазариваете бюджетные деньги, раздавая их не в обмен на что-то, а просто так?».

Кстати, «Ил-2: Штурмовик» был написан чуть ли не 20 лет назад, при этом последние лет пять к нему, кажется, даже обновлений не выходило. Я не знаю, чем занимается Олег Медокс сейчас, надеюсь, что у него всё хорошо. Я привёл «Ил-2» в пример, так как патриотических игр сейчас вообще выходит очень мало — если не считать крупных донатных ММО, плюсы и минусы которых надо обсуждать в отдельной статье.

Из свежего российского я могу вспомнить Сира Бранте с романтизацией красно-оранжевых настроений и пропитанного повесточкой Патфайндера с натужной пропагандой радужных романов. Также у нас регулярно появляются скучноватые инди-проекты на тему истории малых народов, от которых исходит стойкий душок советской коренизации. Если бы я отвечал за гранты в профильном фонде Сороса, я бы постарался как минимум познакомиться с разработчиками всего вышеперечисленного, а может, даже выделить им небольшие бюджеты.

Ещё один рабочий способ помочь российским игроделам — подписаться на обновления Кикстартера. Я рассказывал уже про феномен Кикстартера. Это иностранный сайт, на котором сообщество опытных игроков периодически финансирует самые настоящие шедевры:

https://olegmakarenko.ru/1758568.html

Теоретически государство может сделать очень просто: отслеживать все новые игры на Кикстартере и анонимно перечислять средних размеров суммы на перспективные патриотические проекты. На практике, боюсь, так тоже не получится.

Во-первых, вообще не получится, ибо такого рода поддержка не в духе государства. Государство умеет разговаривать только сверху, когда к нему приходят с шапкой в руках и просят денег, заискивающе заглядывая в глаза. Относиться к разработчикам как к ценным клиентам, которых надо найти, за которых надо решить все бюрократические проблемы, и которых надо ещё уговорить принять от государства деньги, чиновники не готовы категорически.

Во-вторых, сразу же начнутся неприятные вопросы в духе «а чего это мы вообще говорим про Кикстартер, у нас есть отечественные аналоги, Планета.ру, например». Спойлер: Планета.ру маленькая, игровых проектов там практически нет, а те, что есть, в массе своей находятся по уровню сложности где-то между тетрисом и подкидным дураком.

В-третьих, я не верю, что ответственные за выделение денег смогут отличить нетленку от халтуры. Скорее всего, при отборе проектов будет примерно так. «Тут что-то новое и непонятное, денег не дадим. А вот тут делают клон Замка Вольфенштайн, только главным героем будет Василий Тёркин. Ловите денежки, патриоты, перечисляем».

Главная проблема из вышеперечисленных — позиция государства. Государство относится к авторам проектов как избалованная девушка к кавалерам на Тиндере: попытайтесь-ка меня заинтересовать, а я выберу самого красивого, щедрого и остроумного. Тактика изначально провальная, так как адекватные кавалеры не будут участвовать в конкурсе за право пригласить скучающую барышню в ресторан: она изначально будет выбирать из третьего сорта. Так и с играми: состоявшиеся авторы проектов, которые реально могут делать качественный продукт, навряд ли захотят ластиться к чиновникам, выпрашивая скромный грант под свою новую идею.

Сумеет ли наше государство отказаться от традиционного для чиновников высокомерия, или оно продолжит воспитывать герцогинь из знакомых цветочниц, пока что неясно. Опыт подсказывает, что перемены случаются редко и идут медленно. Так что, скорее всего, если международные корпорации и вправду обложат налогами, собранные деньги перечислят случайным людям, которые родят нам в итоге что-нибудь в духе «рашн-деревяшн»: скучные и некрасивые клоны морально устаревших американских игр.