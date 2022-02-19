Теперь мы должны отказаться от зависимости от путинской нефти и газа – Джонсон

“Что бы ни происходило в следующие дни и недели, мы не можем позволить европейским странам испугаться России. Мы не можем позволить российской агрессии изменить архитектуру безопасности в Европе. Мы не можем позволить вторую Ялту, второе разделение Европы на сферы влияния. Теперь мы должны отказаться от зависимости от путинской нефти и газа”, – подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что понимает, как это сложно и дорого сделать. Премьер Великобритании призвал сделать выводы из манипуляций газом российского “Газпрома”.

“Альтернативные поставки и технологии помогут нам отбросить российские угрозы. И не стать жертвой этих угроз”, – отметил политик.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля примет участие в Мюнхенской конференции и проведет ряд встреч. В Офисе президента заявили, что визит главы государства “распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

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