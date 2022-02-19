“Потом мы откроем матрешку”. Джонсон заявил о готовности ввести санкции против РФ в случае вторжения в Украину

“Мы сделаем невозможным для них получать финансовые средства с лондонских рынков капитала. А потом мы откроем матрешку. Матрешку российских компаний и корпораций под государственным управлением, чтобы выявить стоящих за ними”, – сказал политик.

Он отметил, что напряженность между западными странами и Россией может продлиться достаточно долго.

“Мы должны быть готовыми к тому, что кризис может затянуться. Россия будет укреплять свои позикии, выискивать наши слабости и мы должны сохранить наше единство, укрепить трансатлантическое сотрудничество”, – отметил Джонсон.

Премьер Великобритании призвал Кремль отвести войска от границ Украины.

Джонсон на Мюнхенской конференции также заявил, что президенту РФ Владимиру Путину не удастся запугать Запад.

1 февраля во время визита в Киев Джонсон заявил, что союзники Украины готовят пакет санкций, которые активируют “в ту самую минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую территорию”.

“Если президент Путин думает, что он может заставить НАТО отступить, запугать, то он убедится, что все будет наоборот. Мы уже укрепляем свою оборону на восточном фланге НАТО”, – отметил он.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.

В 2022 году конференция проходит в Мюнхене с 18-го по 20 февраля, в связи с противоэпидемическими мерами количество гостей и представителей СМИ ограничено, указано на сайте мероприятия.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.

За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли Испания, Германия, США, Франция, Великобритания и другие.

Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.

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