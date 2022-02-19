 

Арнольд Шварценеггер стал стилистом для своего сына: что из этого получилось

19.02.2022, 16:09, Разное
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В конце пошлого года Арнольд Шварценеггер официально развелся со своей женой Марией Шрайвер – после 10 летнего судебного процесса. Но принимать активное участие в жизни своих детей, какими бы взрослыми они уже ни были, он не перестал. Свидетельство тому – свежее видео на страничке Instagram его сына, 28-летнего Патрика. Парень, который так и папа выбрал для себя актерскую профессию, знает – имидж решает многое. А кому доверить такое ответственное дело, как не близкому человеку? 

В кадре Арнольд большими портновскими ножницами отрезает сыну белокурые локоны. Полный решительности, звездный отец особо не церемонится. А сын еле сдерживает смех, уже предвидя результат такой стрижки.

Сэкономил 50 баксов сегодня, – гласит подпись под видео.

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Публикация от Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger)

Забавное видео тут же подхватили комментаторы из числа подписчиков. Большинство из них, конечно, позабавили ножницы, выбранные для стрижки.

Это что, ножницы для садовой изгороди?

Эти ножницы точно на стероидах!

До сих пор не могу поверить, что ты позволил Зевсу себя подстричь!

Он вернется через три  недели. Не забудь записаться… – юморили подписчики в комментариях.

Кстати, результатом “стрижки от Терминатора” Патрик тоже поделился – в сторис. Без проплешин, естественно, не обошлось. Но главное, чтоб клиент был доволен.

Спасибо папа, – написал Патрик на фото с новой прической. Надел цветастую рубашку и пошел на свидание.



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