Мнение: Воукизм по-русски

(коммент по поводу предыдущего поста)

Сначала не мог понять, откуда такое злобное возбуждение украинцев по поводу поста, в котором прямым текстом призывают оставить их в покое? Потом догадался – нет ПРИДЫХАНИЯ по поводу святой и непорочной Неньки Украины. Почувствовал себя в шкуре белого, который говорит о неграх – неважно что, важно, что не на коленях.

Воукизм, мать его. Меньшинства, надо признать, окончательно обнаглели ВЕЗДЕ. В заснеженной России от него тоже не скрыться.