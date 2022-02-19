 

Мнение: Воукизм по-русски

19.02.2022, 16:05, Разное
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(коммент по поводу предыдущего поста)

Сначала не мог понять, откуда такое злобное возбуждение украинцев по поводу поста, в котором прямым текстом призывают оставить их в покое? Потом догадался – нет ПРИДЫХАНИЯ по поводу святой и непорочной Неньки Украины. Почувствовал себя в шкуре белого, который говорит о неграх – неважно что, важно, что не на коленях.

Воукизм, мать его. Меньшинства, надо признать, окончательно обнаглели ВЕЗДЕ. В заснеженной России от него тоже не скрыться.

Источник: Размышления вольного социолога



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