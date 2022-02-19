Шойгу рассказал об испытаниях применения ядерного оружия на учениях

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе учений сил стратегического сдерживания, начавшихся 19 февраля, будет отработано применение ядерного оружия.

К учениям привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, Ракетных войск стратегического назначения, пишет «Интерфакс».

Будут выполнены пуски «Цирконов» и ракет комплекса «Кинжал». Ранее Минобороны РФ объявило о планах провести учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет.

Маневры спланированы для проверки готовности экипажей боевых кораблей органов военного управления, боевых расчетов к выполнению поставленных перед ними задач.

СОС представляют боеготовые силы и средства Ракетно-космической обороны, часть боеготовых сил и средств Противовоздушной обороны (ПРО).

Ранее сообщалось, что старт учениям дал глава страны Владимир Путин. Президент РФ вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра.