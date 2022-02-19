 

ЕР рассматривает вопрос выдачи беженцам из Донбасса продовольственных карт

19.02.2022, 16:00, Новости дня
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«Единая Россия» вместе с фондом «Русь» формирует резервы донорской крови, производителей продуктов и предметов первой необходимости в Ростовской области, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Также прорабатывается возможность выдачи продовольственных карт российских торговых сетей.

«К сожалению, ситуация в Донбассе накаляется. Объявлена эвакуация местных жителей из ДНР и ЛНР, тысячи семей с детьми, пожилых людей, воспитанников детских домов уже приехали в Ростовскую область в качестве беженцев. РФ оказывает всю необходимую помощь. На месте развернут оперативный штаб. Наш ресурсный центр добровольчества координирует 250 волонтеров: в их задачи входят фасовка продуктов, товаров, сопровождение детей в места расселения, помощь в организации», – написал Метелев в своем Telegram-канале.

Кроме того, на базе волонтерского центра Донского государственного технического университета открыт штаб по сбору гуманитарной помощи. На данный момент, по словам депутата, необходимы детское питание, психологическая помощь и вода.

«Вместе с фондом «Русь» формируем резервы от доноров, производителей продуктов и предметов первой необходимости. Прорабатываем возможность выдачи продовольственных карт с «Магнитом» и другими торговыми сетями. Важно наладить систему постоянной помощи, которая будет работать ближайшие месяцы или дольше, пока есть потребность. В рамках акции #МыВместе в штабе работают также «Российский красный крест», ОНФ и Молодежка, Всероссийский студенческий корпус спасателей, «Единая Россия» и МГЕР. Ужасные события. Людям приходятся бежать из своих домов. Но всем, кто приедет в Россию, будет оказана максимальная помощь. Своих не бросаем!», – добавил Метелев.

«Российский детский фонд» также подключился к оказанию помощи беженцам из Донбасса.

«В связи с началом эвакуации детей из восточной Украины РДФ принял решение об оказании помощи беженцам. Наше ростовское отделение со своими складами и выступит логистическим центром для сбора и выдачи нуждающимся гуманитарной помощи», – цитирует РАПСИ председателя фонда Дмитрия Лиханова.

Ранее секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что партия направила молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи беженцам. Среди них – врачи, юристы, специалисты муниципального и государственного управления.



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