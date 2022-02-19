 

Столтенберг пригрозил РФ «больше НАТО» на границах

19.02.2022, 16:00, Новости дня
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Если цель РФ заключает в том, чтобы иметь меньшее присутствие сил НАТО на своих границах, она получит лишь «больше НАТО», сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нынешний кризис показывает значимость трансатлантических отношений для европейской безопасности… НАТО – это оборонный альянс, он не угрожает РФ или кому бы то ни было еще. Но мы примем все необходимые меры, чтобы защитить всех членов… Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, он лишь получит больше НАТО. Если он хочет разделить НАТО, он лишь получит еще более единый альянс», – цитирует РИА «Новости» слова Столтенберга.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности отказался отвечать на вопрос, может ли он поддержать вступление Украины в Евросоюз, напомнив, что он не смог убедить в этом даже свою страну – Норвегию.

До этого Столтенберг заявил, что важным шагом в решении украинского кризиса станет отвод российских войск от границ Украины.

Издание Der Spiegel сообщил, что в Британском национальном архиве обнаружен документ, который подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток.

В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.



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