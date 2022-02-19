Петербург снова стал «чемпионом» среди регионов РФ по суточному показателю заболевших COVID-19

Несмотря на объявленный в Петербурге стопроцентный иммунитет к COVID-19, город по-прежнему держится в топе регионов по приросту заболеваемости. За минувшие сутки в Северной столице зафиксировано 18042 новых случая, что на 1664 больше, чем накануне.

Статистика на сайте Смольного говорит о существенном расхождении ковидных реалий с бравурными заявлениями чиновников. За последние сутки в стационары поступило 604 пациента (всего в стационарах остается 7 989 человек, из них в реанимациях находятся 569 человек, на ИВЛ – 301 пациент), скончались 83 человека. При этом в городе сохраняются низкие темпы вакцинации.

В понедельник, 14 февраля, губернатор Александр Беглов, выступая на радио с традиционным обращением, назвал ситуацию по ковиду «напряженной, но контролируемой» и заявил, что властям «удалось сдержать вертикальный подъем заболеваемости».

В Комитете по здравоохранению и вовсе заявили о достижении стопроцентного иммунитета к коронавирусной инфекции нового типа. Шоумен Иван Ургант высмеял победную реляцию Смольного, назвав Петербург первым городом в мире с полной иммунизацией.