Чеченское дело: продолжение следует

Бывший прокурор Норильска получил 11 лет колонии за крупную взятку, его брат — 9 лет.

Хаваж-Бауди Гутаев. Фото из соцсетей

Норильский горсуд приговорил бывшего и. о. прокурора Норильска Хаважа Гутаева за крупную взятку к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 10,8 млн рублей. Гутаев лишен классного чина и права занимать госдолжности. Его брат Докка Гутаев за посредничество во взятке получил 9 лет колонии общего режима и штраф 8 млн. Давший взятку бизнесмен Фарид Бабаев лишен свободы на 7 лет 10 месяцев (строгий режим) и ему назначен штраф 13,2 млн.

Хаваж-Бауди Гутаев родился в Шали Чечено-Ингушской АССР в 1987 году, с 2010 года работал в прокуратуре Чечни. Затем — Красноярский край, и. о. прокурора Норильска с 2018-го. В конце декабря 2019-го задержан сотрудниками красноярского УФСБ. По версии следствия, он получил 400 тыс. рублей за позволение под его покровительством вести беспрепятственно бизнес. Дело слушалось с апреля прошлого года.

Бывший прокурор свою вину не признает и называет дело сфабрикованным. Его адвокат Жабраил Абубакаров называл его также заказным и утверждал, что таким образом борются с принципиальным и активным прокурором, боровшимся, в частности, с нелегальным игорным бизнесом, а также с «Норильским никелем» — за сохранение окружающей среды. При обыске, по данным защитника, ничего не нашли.

То же говорил и отец Хаважа и Докки Ахмед Гутаев — на момент ареста сыновей замглавы Березовского района (пригород Красноярска), курировавший в том числе взаимодействие с правоохранительными органами. Ранее он занимал должность главы Шалинского района Чечни. Из его соцсетей: «А правосудие восторжествует, если не здесь, то в Москве! Сами посудите, взятки нет, при обыске ничего не нашли! А взяли под арест, нарушая УПК. Парень хотя и молод, авторитет прокуратуры в городе поднял, вывел в лидирующие, более 900 дел только по «Норникелю» и только за год исполнения им обязанностей прокурора, 230 млн штрафа из-за загрязнения окружающей среды и т. д. До него в сторону «Норникеля» и взглянуть никто не смел».

Хаваж-Бауди Гутаев и его отец Ахмед. Фото из соцсетей

Однако следствие располагало неопровержимыми уликами. По нашим данным, служебную квартиру норильского прокурора (его семья осталась в Грозном и своего жилья в Красноярском крае у братьев Гутаевых не было) тайно оборудовали микрофонами и видеокамерами слежения.

И это не конец истории. В суде находится еще одно дело о взятке в 3,1 млн, полученной Гутаевым от Муслима Умарова. По версии следствия, за это прокурор обещал убедить начальника УЖКХ администрации Норильска и директора жилфонда склонить руководителей коммерческих организаций к заключению договоров (на сумму не менее 25 млн) с ООО «ПромРесурсСервис», представляемым Умаровым, и осуществлять общее покровительство. В целях обеспечения еще не вынесенного по этому делу приговора арестовано имущество фигурантов на 16,3 млн.

Младший брат Хаважа Докка Гутаев — призер Красноярского края по смешанным единоборствам. Работал в МВД, затем — руководящий работник «Норильского никеля».

Через полтора месяца после заключения в тюрьму норильского прокурора в органах прокуратуры Красноярского края состоялся новый арест — в той самой Березовке (поселке в восточном пригороде Красноярска), где до марта 2020 года работал Ахмед Гутаев, — взяли прокурора Березовского района Бекхана Аслаханова. Тоже чеченец, ровесник (ему было 35, Хаважу Гутаеву в тюрьме на тот момент исполнилось 33). Тоже получение взятки в крупном размере от бизнесмена — за общее покровительство и попустительство по службе в интересах данной фирмы, тоже через брата — Алихана Аслаханова. Ровно та же схема, совпадающая детально.

Тенденция, а потому эпизоды можно было собирать воедино и называть это все делом чеченских прокуроров (см. «Новую»).

И еще один Аслаханов в органах прокуратуры края — Зураб. В СМИ его называли племянником березовского прокурора и утверждали, что за несколько дней до задержания Бекхана Аслаханова Зураб подал в отставку с должности старшего помощника прокурора Сосновоборска (города — спутника Красноярска). Однако, как сказала «Новой» сотрудник правозащитной организации Дарья Манина (Комитет «Гражданское содействие»), Зураб Аслаханов к этой истории (в Березовке) никакого отношения не имеет, он не племянник Бекхана Аслаханова, просто однофамилец; уволился и из региона уехал.

Михаил Савчин. Фото: Прокуратура Красноярского края

Неэтичный вопрос, без которого, однако, ничего не понять в происходящем: откуда столько чеченцев в органах прокуратуры Красноярского края? Где Сибирь и где Чечня? И этот неэтичный вопрос имеет простой ответ. Все дело — в личности человека, занимавшего на тот момент должность прокурора края. Это Михаил Савчин. 1967 г. р., окончил Свердловский юридический институт, работал в Омске, с 2005-го по 2008-й — зампрокурора Свердловской области. Затем четыре года возглавлял прокуратуру Чечни, 13 января 2012 года указом главы Чечни награжден орденом Кадырова.

В 2012-м Савчина назначили в Красноярск. И Бекхан Аслаханов, и Хаваж-Бауди Гутаев попали в органы прокуратуры края после того, как ее возглавил бывший чеченский прокурор. И дружбу с Савчиным Гутаев-старший никогда не отрицал.

Интересно, что сразу после ареста Гутаева-среднего (прокурора Норильска) СМИ сообщили о появлении коллективного обращения норильской прокуратуры с жалобами на публичные унижения и профнепригодность прокурора Гутаева («ходил в тапках с голыми ногами, писал глупые сообщения»), его покровительство террористам, ненависть к русским. А также — на тесные неслужебные контакты с семьей Гутаевых Савчина, превратившего прокуратуру «в бюро услуг». И якобы норильский прокурор неоднократно сообщал, что может решить любой вопрос с прокурором края, потому что «он им очень обязан». Однако через пару дней в тех же СМИ появилось заявление прокуратуры Норильска о том, что она не писала жалоб на своего руководителя Хаважа Гутаева.

Савчин лично распорядился сохранять зарплату Гутаеву на период следствия. Точно и не сидит он. Однако в феврале 2020-го, через полтора месяца после арестов в Норильске, а затем Березовке, Савчин подал в досрочную отставку. И Гутаева-среднего уволили из органов прокуратуры в марте 2020-го.

Сейчас Савчин возглавляет Департамент общественной безопасности Севастополя. И тут одна и та же схема. Как Савчин перетаскивал «своих» из Чечни, так и бывший красноярец Михаил Развожаев, ныне глава Севастополя, привлекает кадры с родины.

Алексей Тарасов, Обозреватель

Хаваж-Бауди Гутаев. Фото из соцсетей

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