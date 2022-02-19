 

День всех влюбленных по-королевски: чем порадовали Кейт Миддлтон на День святого Валентина принц Уильям и дети

19.02.2022, 15:35, Разное
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Совсем недавно во всем мире отмечали День влюбленных. В честь праздника пары радовали друг друга подарками, устраивали романтические ужины и пытались всячески продемонстрировать любовь своей второй половинке. Британский принц Уильям и его жена Кэтрин не стали при этом исключением. Пара отпраздновала День святого Валентина в кругу семьи, хотя и сделали они это со свойственным их положению в обществе шиком.

Идеальная спутница жизни

Последний год был по-настоящему тяжелым для членов королевской семьи. Скандалы и разные плохие события одно за другим сокрушали представителей семейства и испытывали его на прочность. Настоящим локомотивом для всей монархии стали принц Уильям и Кэтрин Миддлтон, которые взяли на себя большую часть ответственности за британскую корону.

И пусть Кейт не была представительницей дворянства, она так хорошо влилась в семью, что, кажется, для нее нет лучшего призвания, чем служба на благо монархии. Герцогиня во всем поддерживает своего мужа, что Уильям высоко ценит. И в этот прекрасный праздник он решил вновь это продемонстрировать и поблагодарить жену.

Подарки от принца

Праздничным утром Уильям удивил супругу большим букетом из 50 роз. Принц также подписал ей открытку с очень романтичным признанием в любви, в котором похвалил Кэтрин за то, какая она чудесная женщина.

Дети пары не остались в стороне и также подарили своим родителям подарки в честь Дня влюбленных. Они сделали для них валентинки ручной работы и вручили, прочитав поздравительное стихотворение.

Судя по всему, этот день стал одним из самых праздничных для Кембриджских за последние несколько месяцев. В последнее время семья отмечает радостные события довольно скромно, и даже на день рождения Кейт они не стали устраивать торжественный прием. Как сообщили друзья пары, этот праздник они отметили с помощью домашней вечеринки.



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