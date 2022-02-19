Реакция Комздрава на отравление барием петербуржцев оказалась странной

Ситуация вокруг ряда смертей в «Городском консультативно-диагностическом центре №1» на улице Сикейроса в Петербурге продолжает обрастать неприятными подробностями.

Напомним, что первые сообщения о смертях от бария в медицинском учреждении начали появляться еще в декабре прошлого года. В результате халатности персонала центра погибли семь пациентов. При этом Комитет по здравоохранению начал реагировать на беспрецедентные происшествия только 28 января.

Никаких ведомственных проверок по гибели людей из-за применения врачами бария назначено не было. Подобный сценарий может косвенно указывать на осведомленность Смольным во главе с Александром Бегловым и Комздравом о ситуации. Вероятно, сейчас чиновник искусственно затягивают расследование и ищут выход из сложившегося положения.

Источник: obzor-gazet.ru