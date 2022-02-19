Эксперты рассказали, почему возникает непроизвольная эрекция

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19.02.2022, 15:24, Разное
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Эксперты из Дании рассказали, почему появляется непроизвольная эрекция. Многие мужчины сталкиваются с этой проблемой в самых неподходящих ситуациях, что ставит их в неловкое положение.
Принято считать, что эрекция может возникать только перед половым актом, чему способствуют определенные события, у мужчины возникают сексуальные мысли, что приводит к заблуждению. Эксперты же уверяют, что с непроизвольной эрекцией сталкиваются все мужчины на протяжении жизни. Во время УЗИ можно наблюдать эту ситуацию даже у мальчиков в утробе матери.

Чтобы понять причину появления непроизвольной эрекции, врачи предлагают ознакомиться с самим процессом полового возбуждения. После эмоциональной или тактильной стимуляции в организме мужчин из-за изменения баланса между симпатической и парасимпатической нервными системами вырабатывается монооксид азота. Он расслабляет кровеносные сосуды, что способствует эрекции.

Чтобы все функции организма сохранялись в порядке, их нужно периодически «прогонять», поэтому данный процесс может возникать и без какого-либо участия. Непроизвольная эрекция говорит о том, что мужской организм работает отлично, как и его кровеносная система и здоровье в целом. Эксперты призывают представителей сильного пола относиться к данной ситуации, как к признаку здорового тела.

Источник: inosmi.ru



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