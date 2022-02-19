Японский медик рассказал о простом упражнении от повышенного давления

Повышенное артериальное давление или гипертония, к сожалению, является довольно распространенной проблемой со здоровьем у многих людей. Со временем это может спровоцировать инсульт, почечную недостаточность или сердечно-сосудистые заболевания. Как правило, таким пациентам назначают таблетки для снижения давления.

Однако, убежден японский фармацевт и ведущий специалист по профилактической медицине Масатоси Като, нормализовать артериальное давление можно в течение нескольких минут, без приёма медикаментов и не выходя из дома. По словам эксперта, для этого нужно сложить ладони перед грудью и сильно сдавить их, а через десять секунд расслабить руки. При выполнении этого несложного упражнения в клетках кровеносных сосудов вырабатывается оксид азота, благодаря которому сосуды становятся эластичными и мягкими. За счет сжимания и расслабления мышц происходит циркуляция застоявшейся крови. В конечном итоге сосуды размягчаются, что препятствует повышению давления. Это упражнение, отмечает специалист, нужно делать один раз в день, при необходимости можно чаще, в любом положении и месте.

Масатоси Като написал книгу «Всего одна минута в день, и вы снизите давление! Никаких лекарств или уменьшения потребления соли!», в которой он рассказывает о простых упражнениях, способствующих снижению давления, а также подробно описывает риски, которые связаны с частым приемом лекарственных средств.

Источник: inosmi.ru