 

Опасаясь наступления украинской армии, в Ростов прибыли беженцы из Таджикистана

19.02.2022, 15:11, Разное
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Первые автобусы с беженцами из Таджикистана прибыли в Ростовскую область. Жители среденеазиатской республики заявили, что покинули Родину из-за угрозы вторжения украинской армии.

Власти Ростовской области сообщили о прибытии 1.500 человек из Таджикистана. Беженцев временно разместили в санатории «Звезда».

«По российским каналам постоянно показывают, сколько оружия НАТО передало укранской армии. Мы боимся, что после Донбасса они попытаются захватить Таджикистан», — рассказал Алибек Салимов, приехавший из Душанбе.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что все беженцы получат единовременную выплату 10 тыс. рублей. Так как большинство прибывших из Таджикистана владеют строительными профессиями, местные власти задействуют их в строительстве общежитий для жителей ДНР и ЛНР.

СМИ также сообщают, что из-за возможного вторжения украинской армии в Ростов скоро прибудут беженцы из Узбекистана, Киргизии и Афганистана.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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