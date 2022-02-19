Мнение: Пенсия размером с зарплату, вред трудоголизма и зарплатное рабство

1. Опросы продолжают показывать, что россияне хотят получать пенсию примерно в размере средней зарплаты по стране. Технически это вполне возможно — если копить и инвестировать несколько десятилетий до выхода на пенсию. Маленькая проблема в том, что пенсию в размере средней зарплаты хотят получать все — включая тех, кто копить и ограничивать себя не намерен категорически:

https://lenta.ru/news/2022/02/16/pensiya/

В среднем после выхода на пенсию россияне хотели бы ежемесячно получать порядка 55,5 тысячи рублей. Именно такую сумму участники опроса СберНПФ считают необходимой для обеспечения достойной жизни в старости. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что мужчинам в среднем необходимо 60 тысяч рублей в месяц, а женщинам — 51 тысяча. Граждане до 30 лет также хотят иметь на пенсии доход в 60 тысяч рублей, а люди старше 60 лет считают достаточной ежемесячную сумму в 33 тысячи.

Впрочем, как видите, в опросе есть важный нюанс: люди за 60, которые уже получают пенсию или вскоре выйдут на неё, более здраво оценивают желаемый размер пенсионных выплат относительно нынешнего уровня зарплат.

Высокие пенсии требует молодёжь, которой до пенсии ещё очень далеко.

2. В новой статье в «Школе капитализма» я бичую трудоголизм. Процитирую фрагмент:

https://sponsr.ru/capitalism/10413/O_vrede_trudogolizma/

…на второй ошибке остановимся подробнее. Многие прямо-таки гордятся тем, что они работают с утра до вечера, без отпусков и выходных, чтобы сделать тем самым хорошие деньги. Они рассуждают примерно так: «я вкалываю как лошадь и вижу результат в виде денег или карьеры, а мой сосед Сидоров перекладывает бумажки ровно по 8 часов в день, и потому ему никогда не стать таким успешным, как я».

Проиллюстрирую порочность такой логики на системе автомобильных передач. На первой передаче автомобиль может разогнаться, допустим, до 40 километров в час — при этом автомобиль будет натужно реветь двигателем, доставляя водителю большой дискомфорт. Однако если переключиться на вторую или третью передачу, автомобиль спокойно разгонится до 90 километров в час, при этом водитель будет лишь слегка придавливать педаль газа.

Так и с работой. Вы можете устроиться в Яндекс.Еду, купить велосипед и крутить педали с утра до вечера, семь дней в неделю. Будете получать за порчу суставов примерно 80 тысяч рублей в месяц. Или вы можете устроиться на более сложную работу, — водителем ассенизаторской машины, к примеру, — и получать уже 100 тысяч, но при этом без вреда для здоровья и за восьмичасовой рабочий день. Также вы можете снова «переключить передачу», купить 5 квартир под сдачу, и получать 120 тысяч, затрачивая на возню с арендаторами примерно по два рабочих дня в месяц…

3. В России недавно развернули борьбу с зарплатным рабством и предоставили возможность гражданам самостоятельно выбирать банк, через который они будут получать зарплату. Выяснилось очевидное: проблема относительно редкая, большинство работников от зарплатного рабства не особенно страдает (во всяком случае, не настолько, чтобы что-то менять):

https://lenta.ru/news/2022/02/04/rab/

Большинство россиян (61 процент) не выбирали зарплатный банк самостоятельно. Масштабы «зарплатного рабства» оценила ассоциация «Финтех» в своем исследовании.

О возможности сменить зарплатный банк через бухгалтерию знают 81 процент опрошенных. Удовлетворены своей кредитной организацией 55 процентов респондентов, плохую оценку ей поставили 17 процентов. При этом почти 80 процентов, по данным ассоциации, не хотят менять текущий зарплатный банк.

Основными барьерами для этого россияне назвали запрет на смену от работодателя, нежелание заниматься этой процедурой, непонимание, что именно нужно сделать, сложность смены банка и другие причины. Большинство работодателей (57 процентов) для выплаты зарплаты используют только один банк.

В прошлом году в России предложили изменить систему выплаты зарплат, сделав так, чтобы ее можно было переводить по номеру телефона. Такую инициативу выдвинул главный управляющий директор АО «Альфа-Банк» Владимир Верхошинский.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готовится провести пилотный проект. «Мы за то, чтобы было меньше рабства мобильного, зарплатного и так далее. Должна быть бесшовность этих процессов и человек имел право выйти из одной системы в другую, и новые технологии дают такую возможность», — отметила она.