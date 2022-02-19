Выпив все, что есть в стакане, мчит верхом на чемодане

Издержки прогресса, опередившего сознание? Похоже на то. Создатели самодвижущегося чемодана наверняка не подозревали, что его можно использовать вместо вороного коня. Да еще в аэропорту. Жаль, конечно, что в американском — в нашем бы нашлись любители еще и гонки устроить… Ну а в Орландо, что во Флориде, пьяная женщина всего-то покаталась на своем четырехколесном друге по залу отлета.

Подумаешь, событие, скажет придирчивый читатель, слыхавший, а то и своими глазами видавший дебоши некоторых перепивших личностей, пытавшихся открыть дверь или разбить окошко на высоте 10 тысяч метров. Да и скандалисты при посадке в воздушный лайнер у нас тоже не редкость.

А тут какую-то подвыпившую тетку то ли не пустили в самолет из-за того, что она якобы была пьяна, то ли она сама отказалась лететь. Только взгромоздилась 32-летняя Челси Алстон со стаканом спиртного в руках на свой моторизированный баул и начала жаловаться полицейским, что просто хочет домой:

«Я не хочу никаких разборок. Я просто хочу пойти домой и насладиться жизнью. Я здесь уже несколько часов».

А потом, видимо, решила, что для этого лучшим транспортным средством будет то, на чем она с таким удобством устроилась. Главное, делать ничего не надо и руки свободны. На записях с камер наблюдения полиции видно, как она едет на своем чемодане с электроприводом.

Офицер полиции Эндрю Мамоне, явно ошалевший от такого способа передвижения, начал что-то бормотать о «плохой погоде», а затем, отвечая на ее жалобу о долгом ожидании, заметил: «Да, такое бывает».

Бедняга полицейский зачем-то стал уговаривать нарушительницу порядка:

«Можете прокатиться со мной до главного терминала? Давайте просто перекатим наши маленькие колеса на другую сторону! Хорошо? Потому что это безопасная зона. Мне нужно, чтобы вы оказались по другую сторону зоны безопасности, тогда я обещаю, что оставлю вас в покое».

На кадрах с полицейской камеры, записанных в международном аэропорту Орландо во Флориде в апреле прошлого года, видно, что женщина выглядит сердитой и кричит: «Да пошел ты…» — думается, не стоит дословно переводить, что она предложила правоохранителю пососать — и так понятно, что не эскимо на палочке.

Затем дебоширка уезжает на своем чемодане, а офицер Мамоне преследует ее. Полицейский, не ожидал, что сундук с мотором, движущийся по аэропорту на малой скорости, так трудно догнать, и сообщил напарнику по рации:

«О, чувак, эта штука едет быстро, думаю, я быстрее, но…»

Как выяснилось, скорость офицера Мамоне была недостаточной. Для курьезной погони ему пришлось срочно вызвать подмогу, комментируя свое передвижение по радиосвязи:

«Через минуту у нас будет велосипед, преследующий чемодан. Это будет безумие».

С велосипедом дело, видимо, пошло быстрее. Да и помощь других соратников подоспела.

Как сообщает WKMG-TV, Челси Алстон была арестована за то, что якобы отказалась подчиниться и плюнула в сторону офицера. Однако она не признала себя виновной по обвинению в избиении полицейского и нанесении ущерба его патрульной машине на сумму более 1000 долларов (738 фунтов стерлингов).

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk, youtube.com

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