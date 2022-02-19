Нардепы передали дроны ВСУ во время визита на Донбасс

“Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, глава Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мисягин, Марьяна Безуглая прибыли в зону проведения ООС, – написала Палийчук. – Народные депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных”.

Как видно на фото, на Донбасс прибыла также вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Из-за эскалации ситуации делегацию нардепов на Донбасс направил глава государства Владимир Зеленский, сообщал 18 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Верещук отметила в ходе брифинга, что 19 февраля вместе с другими членами правительства отправится на Донбасс, в те города, которые пострадали от обстрелов боевиками за последние двое суток.

“Будем смотреть, чем помочь, на месте принимать управленческие решения, на месте решать проблемы людей”, – подчеркнула Верещук.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Данилов считает ситуацию с эвакуацией жителей ОРДЛО в РФ попыткой спровоцировать украинских военных на те ответы, которые в России “очень бы хотели, чтобы мы предоставляли”. Он предупредил о большой угрозе провокаций в ОРДЛО со стороны РФ.

Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что глава Кремля Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

19 февраля главари боевиков “ЛДНР” подписали указы о всеобщей мобилизации в ОРДЛО.

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