Нет еды, туалетов и возможности вернуться. Эвакуированные из ОРДЛО рассказали об условиях в РФ

Жители ОРДО рассказали, что на границе с РФ образовались большие очереди из автомобилей.

“Тем, кому “повезло” пересечь границу, не знают, что делать дальше: места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться обратно у них нет”, – отметили в публикации.

В поселок Красный десант приехало около 1 тыс. человек из Донецка. В населенном пункте находятся детские лагеря и санатории, в них планировали поселить украинцев. Среди эвакуированных много женщин с грудными детьми, их не обеспечили едой и санитарными условиями.

Местные чиновники заявили, что в поселке не осталось мест для расселения эвакуированных –все забито под завязку. Людей хотят отпавить в Ростов

“При этом квота на заселение – 400 человек”, – уточнили журналисты.

Издание написало, что перемещенные из ОРДЛО граждане возмущаются, что их вывезли ночью под вой сирен, после этого границу на въезд на оккупированную территорию Украины закрыли.

Украинский журналист Денис Казанский опубликовал в Facebook видео, в котором жители Донбасса, вывезенные в РФ, возмущаются условиями расселения.

“Просто издевательство над людьми во имя пропагандистской картинки”, – подчеркнул Казанский.

https://www.facebook.com/den.kazansky/videos/980282322605516/

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 февраля заявила, что окккуаанты вывозят из ОРДЛО людей пожилого возраста и детей “фактически насильно”.

“Принудительное выселение граждан Украины используется страной-оккупантом для наращивания и эскалации вооруженного конфликта. Дорогие украинские граждане, особенно те, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. Призываю вас не поддаваться на провокации оккупантов и сохранять спокойствие”, – заявила омбудсмен.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

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