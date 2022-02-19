Мнение: Апрельская война с Украиной

Как я всё угадал… (с)

“…Разгадка тайны тут простая: Россия тужится, изо всех сил демонстрируя силу и решимость – потому что воевать здесь как раз никто не хочет. Цель – запугать украинских вояк, отбить у них всякую охоту к наступлению. РФ в плохой форме для войны, особенно учитывая, что если вдруг придется вводить-таки войска в Донбасс «для защиты республик ДНР/ЛНР», это будет выглядеть именно как прямое вторжение на территорию соседнего государства, акт агрессии – то есть очередное подтверждение репутации «мирового изгоя». Плюс и сама война обещает быть еще менее легкой прогулкой (если у Украины появились беспилотники и американские ПТУРСы), а самое печальное – что даже если все кончится «хорошо», то есть, допустим, очередным Дебальцево – то РФ ничего не выиграет, а просто восстановит то статус-кво с высокой степенью неопределенности, которое есть и сейчас, ДО войны. Лить кровь, тратить ресурсы, портить репутацию – и только для того, чтобы всего лишь не потерять того, что и сейчас контролируешь временно и «на птичьих правах»?

Все это неудобство выдает грустную реальность – Россия увязла в Донбассе и, главное, полностью потеряла стратегическую инициативу. Украина может грозить ударом – причем на довольно широком фронте – хоть каждый день, а России остается в ответ только совершать всякие грозные телодвижения «из-за поребрика», при этом оставляя «силы сепаратистов» наедине с заведомо их превосходящим врагом, в ожидании сокрушающего удара этих превосходящих сил НА ПЕРЕДОВОЙ– и только в слабой надежде, что «Россия потом отомстит». Ну да.

Думается мне, что все это чревато разложением и нашей армии, и ополчения в Донбассе.

Тут чувствуется рука опытных (отнюдь не украинских) стратегов. Опытных шахматистов, я бы сказал. Россия стоит при Донбассе, как охранник при ребенке, на которого готовится покушение. Руки связаны, максимум, на что может надеяться охранник – что ребенка удастся как-то спасти и заслонить… до нового покушения. Без надежды дотянуться до собственно киллеров. Понятно, при мало-мальски здравом размышлении, что при таких раскладах – когда у убийц неограниченное количество попыток – ребенок обречен, как ни охраняй.

И еще более печальное соображение – если ты контролируешь СМИ, в этой ситуации все эти военные демонстрации России, пусть и направленные, по сути, на предотвращение войны, легко могут быть интерпретированы (и, естественно, будут интерпретированы однозначно)… как свидетельство агрессивных намерений самой России. Это обвинение крыть нечем, по большому-то счету. Россия же подтягивает войска к границе? Подтягивает. К границе с Украиной? С Украиной. Значит, она готовится воевать с Украиной? – Да, но… – Никаких «но»!

И всё. В международном общественном мнении Россия эту ситуацию однозначно проигрывает.

В шахматах гениальный Капабланка еще когда отмечал: «Владеть инициативой – уже означает владеть определенным преимуществом». Сейчас преимущество целиком на стороне хохлов. Они выбирают время, выбирают место, они заставляют Россию дергаться и подставляться под негативный пиар.

Кидаться же на 40-миллионную Украину «в отаку!», в стиле юного Наполеона – невозможно.

Но и сдавать Донбасс Путину никак нельзя – это будет расценено уже внутри РФ как большой провал и «Акела промахнулся». Остается, стало быть, только ТЕРПЕТЬ да периодически вставать на задние лапы, поднимая заодно передние с выпущенными когтями, громко рычать и скалить зубы – медведи так делают, чтобы оказаться выше атакующего хищника и таким образом подорвать его боевой дух.

В результате чего мировые СМИ немедля получают картинку озверевшего, вставшего на дыбы у самой границы, обезумевшего русского медведя, который вот-вот готовится растерзать ридну неньку Украину. Безвыходная ситуация…(пост от 6 апреля 2021 года)

Фактически в апреле прошлого года я полностью обрисовал все тренды, которые приведут к той ситуации, которую мы имеем сейчас. Предсказал всё!

Но… цитата из того же поста от 6 апреля (он мне точно удался): “Читаю френд-ленту, в фейсбуке она у меня почти полностью состоит из «прогрессивной общественности» – то есть из людей с прискорбным отсутствием каких-либо мозгов”. Увы. И если бы только моя френд-лента…