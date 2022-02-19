 

В ДНР ограничили лимит выдачи денег до 10 тыс. рублей

19.02.2022, 14:36, Новости дня
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Центральный республиканский банк самопровозглашенной ДНР временно установил суточный лимит выдачи наличных – не более 10 тыс. рублей по одной карте, говорится в заявлении банка.

Это сделано в целях бесперебойного обеспечения наличными денежными средствами граждан республики в период особого режима работы ЦРБ.

«Правлением Центрального республиканского банка принято решение о временном установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение банка.

Напомним, главы ДНР и ЛНР призвали местных жителей выехать в Россию. В регионах объявлена всеобщая мобилизация. 



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