Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва украинского снаряда на территории России

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попадания украинского снаряда на территорию Ростовской области, сообщили в пресс-службе СК.

В СК сообщили, что Бастрыкин «поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего», передает ТАСС.

Также Следственный комитет по поручению Бастрыкина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору») после подрыва машины начальника управления народной милиции ДНР Дениса Синенкова.

По данным следствия, 18 февраля «неустановленные лица с целью убийства начальника управления народной милиции ДНР разместили в его служебном автомобиле взрывное устройство», а затем подорвали автомобиль.

«Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку предполагаемая жертва находилась вне автомобиля», – считает следстви

Причастные к подрыву устанавливаются.

Напомним, в субботу снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от госграницы РФ с Украиной.

Накануне мощный взрыв прогремел в центре Донецка. Синенков позже сообщил, что у здания правительства взорвалась его машина, сам он не пострадал.