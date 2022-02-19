В Комздраве Петербурга могли знать о махинациях при закупках медпрепаратов

Петербургские следователи продолжают работу по делу о кончине пациентов Городского консультативно-диагностического центра № 1 (ГКДЦ №1). Причиной гибели людей стала замена медицинского бария на технический – вещество использовали для рентгеноскопии желудка. Коррумпированность здравоохранения Петербурга и клановость назначений могли стать главными причинами случившейся трагедии.

Что знали в комздраве

Комитет по здравоохранению Петербурга не мог не знать о производимой закупке технического бария в медучреждении, так как стоимость реагента вчетверо ниже медицинского вещества. Случившееся могло стать следствием экономии Смольного на жизнях петербуржцев.

Компания-поставщик реагента «НеваРеактив» до последнего времени работала только с промышленными лабораториями. Эксперты не обнаружили никакой информации о закупке вещества в Единой информационной системе, что считается грубым нарушением федерального законодательства. Журналисты уже высказывали предположения, что глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец был осведомлен об опасной практике городских больниц.

Взяточничество в ведомстве

После прихода к власти губернатора Петербурга Александра Беглова состав Смольного подвергся жесткому форматированию: губернатор стал продвигать своих сподвижников из Курортного района Санкт-Петербурга. Не стал исключением и Лисовец, который ранее был заместителем главврача больницы № 40 Курортного района. После «назначения» в ведомстве начали фиксировать коррупционные действия. За крупную взятку был задержан один из чиновников Александр Шкабара.

В последние годы взяточничество в ведомствах Петербурга стало системным и по всей вертикали власти. Можно предположить, что Дмитрий Лисовец как руководитель комитета был осведомлен о происходящем в подконтрольном учреждении. Или даже участвовал в схемах получения выгоды, которые привели к гибели семерых человек.