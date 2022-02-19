«Нам звонят мужчины и просят забрать их семьи»

Волонтеры в Ростове готовятся размещать беженцев из ЛДНР.



Автобусы для эвакуации жителей самопровозглашенных республик (женщин, детей и пожилых людей) на территорию Ростовской области. Фото: РИА Новости

Лидеры обеих непризнанных республик Донбасса объявили об эвакуации населения в связи с обострением ситуации на юго-востоке Украины. Власти Ростовской области не дают информации о размещении беженцев с Донбасса. Оказывать помощь вновь прибывшим организовываются ростовские волонтеры.

Первым об эвакуации населения пояснил глава «ДНР» Денис Пушилин. Днем, 18 февраля, он выступил с видеообращением к жителям и рассказал, что в связи с обострившейся ситуацией на Донбассе, дал распоряжение об эвакуации.

— С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, — уточнил Пушилин.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин объявляют эвакуацию мирного населения республики, кроме мужчин призывного возраста. Кадр

Он пообещал обеспечить беженцев всем необходимым.

— Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия, руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, — сказал глава непризнанной республики.

Вслед за ним с аналогичным заявлением выступил глава «ЛНР» Леонид Пасечник.

— Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска, — сказал Пасечник (цитата по «Луганскинформу») и обратился «ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие» с просьбой «встать на защиту своей земли».

Оба руководителя в своих выступлениях дали понять, что вопрос размещения беженцев согласован с властями РФ.

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По состоянию на 20 часов 18 февраля, власти Ростовской области так и не сообщили, где и как будут размещаться беженцы.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», представляющий регион в нижней палате российского парламента Виктор Водолацкий считает вопрос помощи жителям сопредельного государства решенным.

— Ростовская область располагает достаточным опытом, чтобы принять беженцев из ДНР и ЛНР, — пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий изданию Readovka.

В 2014 году Ростовская область в период наиболее ожесточенных боев на Донбассе, по различным оценкам, приняла от 40 до 60 тысяч беженцев — это не считая десятков тысяч жителей украинского Донбасса, которым было предложено временное размещение в отдаленных регионах России. Часть беженцев тем не менее вплоть до 2017 года продолжала жить в бывших детских лагерях Ростовской области под Таганрогом.

Для оказания помощи беженцам в правительстве области был открыт оперативный штаб и организован массовый сбор гуманитарной помощи.

Руководитель регионального ростовского отделения движения «За правду!» Юрий Мезинов — один из тех, кто 8 лет назад начинал сбор гуманитарной помощи для украинских беженцев и все это время поддерживает связи с воюющими регионами. Он подтвердил «Новой газете», что его коллеги-волонтеры уже несколько дней ведут сбор помощи для беженцев.

Два жителя Донецкой области подтвердили корреспонденту «Новой газеты», что весь день по местному телевидению шла бегущая строка с информацией о подготовке к эвакуации. Один из собеседников рассказал, что днем пытался выехать в сторону Ростова, но знакомые предупредили его о работе патрулей, которые не выпускают из республики мужчин младше 45 лет.

Вечером Виктор Водолацкий, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, сказал РИА Новости, что в Ростовской области создан Оперативный штаб в связи с эвакуацией жителей Донбасса.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что губернатор Ростовской области Василий Голубев уже обратился к главе государства за помощью.

— Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь, — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме этого, Путин поручил правительству РФ обеспечить беженцев выплатами в размере 10 тыс рублей на каждого.

Елена Романова, Собкор «Новой»

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