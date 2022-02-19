Плащ в цветы и джинсовое пальто: трендовые тенденции верхней одежды на весну 2022-го

Уже хочется, чтобы быстрее наступила весна и можно было убрать подальше зимнюю верхнюю одежду и накинуть легкий плащ, дополнив свой образ красивыми солнцезащитными очками и весенней сумкой. В этом году в моде самые разнообразные модели плащей и пальто. Вот некоторые самые модные тенденции.

Плащ с цветочным принтом

На протяжении длительного времени цветочный принт пользуется большой популярностью. Пальто с флористическим узором будет самым настоящим трендом весной 2022 года.

В своем весеннем гардеробе лучше всего иметь одно базовое пальто и одну трендовую модель для создания интересных и стильных образов.

Красивые цветочные наряды привлекут к себе внимание и позволят сделать образ фантастическим.

Джинсовое пальто

В 2022 году вещи из денима пользуются огромной популярностью, именно поэтому можно легко создавать интересный и стильный тотал-лук. В качестве модной верхней одежды можно выбрать длинное джинсовое пальто, которое легко использовать в качестве объединяющей детали всех частей создаваемого образа.

Мало того что джинсовое пальто в моде, в нем можно чувствовать себя максимально комфортно и уютно. Плотная ткань поможет защититься от ветра и дождя, а это то, что нужно ранней весной, когда на улице может быть довольно прохладно.

Отлично будет смотреться джинсовая одежда оверсайз, которая помогает придать желаемую легкость и освежить весенний образ.

Клетка

Сейчас в моде любые вариации принта клетка. Она может быть мелкой, широкой, монохромной, разноцветной, а также актуальны самые различные варианты тартана.

В этом вопросе можно полностью полагаться на свой собственный вкус и стилистические предпочтения.

Пальто или плащ в клетку можно легко легко уравновесить при помощи правильно подобранных аксессуаров и обуви с таким же принтом.

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Кейп

Если хочется чего-то достаточно оригинального и элегантного на весну 2022 года, то идеальным вариантом в таком случае станет кейп.

Пальто с прорезями для рук можно носить как с джинсами, так и с классическими брюками и платьями. Чтобы образ выглядел просто фантастически, стоит выбирать яркий вариант кейпа и носить его вместе с рюкзаком и кедами.

Яркое пальто или плащ

Весной 2022 года стоит добавить в свой привычный образ несколько ярких красок. Самыми актуальными тонами будут оранжевый, желтый, голубой, фиолетовый, насыщенный синий и зеленый. С таким пальто можно создавать образы в стиле колор-блокинг или использовать его в качестве яркого дополнения весеннего лука.

Яркая одежда сможет стать интересным акцентом, который можно дополнить другими предметами гардероба. Такой наряд поможет привлечь к вам внимание. Яркая одежда зарядит положительной энергией и поднимет настроение.

Бежевый классический тренч

Бежевый тренч является самой настоящей классикой в моде. Этот наряд всегда присутствует в базовом или вневременном гардеробе. Пока что нет более универсальной и элегантной вещи, чем бежевый тренч. Это отличный и стильный вариант на все времена.

В этом году кроме бежевого в список модных вещей также попали тренчи различных пастельных тонов – от серого и светло-голубого до пудрово-розового и нежно-желтого.