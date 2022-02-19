Боевики на Донбассе открыли огонь из тяжелого вооружения по своим позициям, чтобы обвинить в этом ВСУ – ОТГ “Восток”

Об этом сообщается в Facebook оперативно-тактической группировки (ОТГ) “Восток”.

“Около 4.00 утра начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы. Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты в очередной раз “продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей”.

“Противник продолжает пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия”, – подчеркнули в оперативно-тактической группировке “Восток”.

https://www.facebook.com/otueast/posts/661237931968617

Как сообщали в штабе ООС, за сутки 18 февраля боевики на Донбассе 66 раз нарушили режим тишины.

По состоянию на 9.00 19 февраля на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает ситуацию с эвакуацией жителей ОРДЛО в РФ попыткой спровоцировать украинских военных на те ответы, которые в России “очень бы хотели, чтобы мы предоставляли”. По его словам, Украина осознает, что в случае наступления в ОРДЛО будут большие жертвы среди населения, поэтому “такого указа в нашей стране быть не может”. При этом Данилов предупредил о большой угрозе провокаций в ОРДЛО со стороны РФ.

Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

19 февраля главари боевиков “ЛДНР” подписали указы о всеобщей мобилизации в ОРДЛО.

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