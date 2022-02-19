Взрыв на распределительном газопроводе в Луганске не влияет на ГТС Украины – Макогон

“Учитывая многочисленные сообщения в СМИ о взрыве газопровода в Луганской области на временно оккупированной территории, следует сообщить, что транзит газа через временно оккупированную территорию не происходит”, – подчеркнул он.

Макогон добавил, что ОГТС Украины работает в штатном режиме и выполняет свои транзитные обязательства.

“Кстати, магистральный газопровод “Дружба” вообще не проходит через эту территорию, если имелся в виду нефтепровод”, – заявил он.

По словам Макогона, с начала оккупации части Донбасса Россией ГТС этих территорий полностью отключена от ГТС Украины.

“С территории Украины поставки газа на неподконтрольные территории не производятся”, – написал он.

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Контекст:

В оккупированном Россией Луганске в ночь на 19 февраля прогремел взрыв, после которого загорелся трубопровод. “РИА Новости” сообщило, что горит газопровод “Дружба”.

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар заявил, что газопровод “Дружба”, о котором писали российские СМИ, в Луганске не проходит. “Ни нефтепровода, ни газопровода с названием “Дружба” в Луганске или Луганской области нет и никогда не было”, – подчеркнул он.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков “ЛНР” Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с “ЛДНР” и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

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